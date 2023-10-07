Суббота, 7 Октября 2023 13:09

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян может принять участие в саммите СНГ, который пройдет в Бишкеке 13 октября, по видеосвязи.

Об этом, как передает ТАСС, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", который опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

"Я не знаю, приедет ли Пашинян туда. По-моему, есть сведения о том, что он будет по видеоконференции", - сказал помощник президента РФ, отвечая на вопрос, планируется ли встреча президента РФ Владимира Путина и Пашиняна на саммите СНГ в Бишкеке.