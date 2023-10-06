Пятница, 6 Октября 2023 18:53

АрмИнфо. В МИД РФ рассказали о российской комплексной помощи Армении и армянскому населению Нагорного Карабаха. В заявлении ведомства отмечается, Россия продолжает последовательные усилия по всеобъемлющему содействию Армении и армянскому населению Нагорного Карабаха.

<В ответ на обращение руководства Армении Россия начала поставки необходимых республике нефтепродуктов. Речь идет о 15 тыс. тонн бензина и 20 тыс. тонн дизельного топлива. Как стало известно из запроса партнёров, ситуация в этой сфере в Армении складывается непростая. Страна почти выбрала утверждённый на текущий год баланс. Впереди - осенне-зимний период. Поддержка России окажется весьма своевременной и полезной>,- говорится в сообщении.

Вместе с тем подчеркивается, что несмотря на введение 21 сентября Правительством Российской Федерации временного запрета на вывоз товарного бензина и дизельного топлива из нашей страны, российская сторона пошла навстречу союзникам в рамках подписанного в декабре 2013 года соответствующего межправительственного соглашения.

<Помимо содействия по линии Российско-Армянского центра гуманитарного реагирования, с учётом брифинга МИД Армении 2 октября, МЧС России взяло в проработку обращение партнёров насчёт оказания гумпомощи карабахским армянам на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективы. Совместно с Росрезервом уже сформирован первичный список предметов, которые можно было бы направить в республику в ближайшие дни.

На финальной стадии - направление гумпомощи такими отечественными гуманитарными организациями, как Российская гуманитарная миссия, фонды им. Елизаветы Глинки <Доктор Лиза> и <Спешите делать добро!>. Грузы будут доставлены в республику бортами ВКС России>,- добавили в Москве.

Также сообщается, что на следующей неделе российские дипломаты во главе с послом Сергеем Копыркиным посетят Сюникскую область, чтобы вместе с региональными властями определить неотложные потребности. Эта работа будет продолжена и в других регионах, где находятся переселенцы.