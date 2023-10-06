Пятница, 6 Октября 2023 17:49

АрмИнфо. Азербайджан продолжает создавать иллюзию прекрасного отношения с плененными арцахскими чиновниками. На этот раз, азербайджанские СМИ тиражируют фото экс-главы МИД Арцаха Давида Бабаяна в азербайджанском плену.

<Омбудсмен Азербайджана приняла арестованного Баку экс-главы МИД Арцаха Давида Бабаяна. Сообщается, что Бабаяну были выданы очки, обеспечен доступ к библиотеке и информации>, - говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что Азербайджан официально подтвердил факт пленения экс-госминистра Арцаха Рубена Варданяна, бывшего заместителя командующего ВС Арцаха, генерала Давида Манукяна, бывшего командующего АО Арцаха, генерала Левона Мнацаканяна, бывшего министра иностранных дел Арцаха Давида Бабаяна, бывшего президента Республики Арцах Бако Саакяна (2007-2020 гг.), бывшего президента Республики Арцах Аркадия Гукасяна (1997-2007), председатель Национального Собрания Арцаха Давида Ишханяна, бывшего президента Республики Арцах (2020-2023), бывшего госминистр (2007-2018) Араика Арутюняна. Все они арестованы сроком на 4 месяца.