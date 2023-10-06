|"Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях
|Глава ОБСЕ призвал к немедленной гуманитарной поддержке карабахских армян
|Абсолютная величина естественного прироста населения Армении за год выросла в 1,6 раз
|Пашинян: Для преодоления кризиса Армения нуждается в финансовой поддержке международного сообщества
|Россия отправит 15 тысяч тонн бензина и 20 тысяч тонн дизельного топлива Армении - МИД
|USAID готово поддержать правительство Армении в сфере быстрого реагирования на сложившуюся ситуацию
|Азербайджанская сторона впервые опубликована фото Давида Бабаяна после пленения
|Айк Мамиджанян: Говорить о победе армянской дипломатии по итогам встречи в Гранаде не приходится
|Еврокомиссар по гуманитарным вопросам прибыл в Ереван
|Пашинян 18 октября выступит на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге
|Посольство: Россия откроет Генконсульство в Сюнике - новый шаг для развития сотрудничества
|Виктор Орбан категорически не поддерживает точечные санкции против представителей правительства Азербайджана
|Левон Зурабян назвал фейком утверждения властей Армении о серьезной дипломатической победе в Гранаде
|Тихановская встретилась в Гранаде с Пашиняном и Мирзояном
|Литва хочет помочь Армении на выбранном ею пути
|Гуманитарная ситуация в Арцахе будет на повестке осенней сессии ПАСЕ
|В Баку в присущей им истерической манере отреагировали на высказывания президента Франции и резолюцию Европарламента
|Гаагский суд назначил дату слушаний по иску Армении против Азербайджана
|В МИД России рассказали о посещении миссией ООН Арцаха
|Стартовал процесс выплаты единовременной помощи в размере 100 тыс. драмов для вынужденных переселенцев из Арцаха
|Защиту Рубена Варданяна будет осуществлять адвокат его семьи
|ЦБ РА передал данные о более чем 50 тысячах банковских картах, предоставленных перемещенным жителям Нагорного Карабаха – Багдасарян
|Артак Бегларян: В результате военной агрессии в Арцахе 19 сентября погибло свыше 220 человек без учета пропавших без вести
|Армения рассказала об этнической чистке, учиненной Азербайджаном в Арцахе на площадке 74-ой сессии Комитета ООН в Женеве
|Все резолюции ЕП останутся бесполезными, если исполнительная власть ЕС не предпримет соответствующих действий - АРФД
|ANCA присоединился к лидерам Конгресса и партнерам по коалиции, требующим от Байдена санкций против Азербайджана
|Бывшему госминистру Нагорного Карабаха была предоставлена возможность связаться с семьей - азербайджанские СМИ
|Все военнопленные и заложники должны быть немедленно освобождены - посол по особым поручениям РА
|Венгрия готова выступить посредником в вопросе безопасного возвращения удерживаемых Азербайджаном армянских военнопленных - посол
|Колонна квалифицировала действия Азербайджана в Нагорном Карабахе как этнические чистки
|Новое здание посольства РА в Великобритании официально передано правительству Армении - посол
|В испанской Гранаде прошла акция протеста против военной агрессии Азербайджана в Арцахе
|Американские конгрессмены требуют применить закон Магницкого в отношении властей Азербайджана
|В МИД Турции назвали резолюцию Европарламента о ситуации в Нагорном Карабахе после нападения Азербайджана <символом предвзятости и невежества>
|Правительство Японии выделило $2 млн для насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха лиц
|Мирзоян Боррелю: факт лишения Азербайджаном целого народа его родины и практика постоянного применения силы обязательно должны получить четкую международную реакцию
|В Армению прибывает еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями
|Сейчас не время вводить санкции против Азербайджана - Макрон
|Армения обсуждает с Францией вопрос оказания военной помощи - президент РА
|Канцлер Германии надеется на начало мирного процесса между Азербайджаном и Арменией
|Армения в ЕСПЧ требует освободить задержанных бывших и нынешних лидеров Нагорного Карабаха
|Шарль Мишель пригласит Пашиняна и Алиева на встречу в Брюсселе до конца октября
|Пашинян в Гранаде подтвердил территориальную целостность Азербайджана. Лидеры ЕС призвали к строгому соблюдению принципа неприменения силы
|"Прагматичный" Израиль продолжает поставлять высокотехнологическое военное оборудование геноцидальному Азербайджану
|Урсула фон дер Ляйен: ЕС готов помочь Армении решить гуманитарные проблемы армян Нагорного Карабаха
|Путин: В Ереване не особо хотят видеть бывших руководителей Нагорного Карабаха
|Лидеры ЕС должны были бы подумать о судьбе народа Нагорного Карабаха, когда уговаривали Пашиняна - Владимир Путин
|Все произошедшее было неизбежно после признания суверенитета Азербайджана над Карабахом. Это было просто вопросом времени - президент РФ
|Правовой статус РМК был основан исключительно на заявлении от ноября 2020 года - Владимир Путин
|В Гранаде стартовала встреча Пашинян-Макрон-Шольц-Мишель
|Чья бы корова мычала, твоя бы молчала: Путин ответил на заявление Мишеля о том, что Россия <предала> армянский народ
|Пашинян и Зеленский "на полях" саммита в Гранаде обсудили двустороннее сотрудничество
|МИД Армении раскритиковал ООН, потребовав провести объективную оценку ситуации в Арцахе на фоне азербайджанской агрессии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Вражеские силы вновь обстреляли автомобиль снабжения ВС Армении
|Зампред АНК раскритиковал тех, кто ликует в связи с пленением бывших руководителей Арцаха
|Посол Германии: Сейчас мы являемся свидетелями трагического исхода почти всего армянского населения Нагорного Карабаха
|ЕСПЧ представил ряд решений в пользу Республики Армения
|В Баку заявили о поддержке трехстороннего брюссельского процесса в формате ЕС- Азербайджан-Армения
|Вырисовывается картина предстоящих встреч армянского премьера в Гранаде
|Читать больше
АрмИнфо. Азербайджан продолжает создавать иллюзию прекрасного отношения с плененными арцахскими чиновниками. На этот раз, азербайджанские СМИ тиражируют фото экс-главы МИД Арцаха Давида Бабаяна в азербайджанском плену.
<Омбудсмен Азербайджана приняла арестованного Баку экс-главы МИД Арцаха Давида Бабаяна. Сообщается, что Бабаяну были выданы очки, обеспечен доступ к библиотеке и информации>, - говорится в сообщении пресс-службы.
Отметим, что Азербайджан официально подтвердил факт пленения экс-госминистра Арцаха Рубена Варданяна, бывшего заместителя командующего ВС Арцаха, генерала Давида Манукяна, бывшего командующего АО Арцаха, генерала Левона Мнацаканяна, бывшего министра иностранных дел Арцаха Давида Бабаяна, бывшего президента Республики Арцах Бако Саакяна (2007-2020 гг.), бывшего президента Республики Арцах Аркадия Гукасяна (1997-2007), председатель Национального Собрания Арцаха Давида Ишханяна, бывшего президента Республики Арцах (2020-2023), бывшего госминистр (2007-2018) Араика Арутюняна. Все они арестованы сроком на 4 месяца.
|"Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях
|Глава ОБСЕ призвал к немедленной гуманитарной поддержке карабахских армян
|Абсолютная величина естественного прироста населения Армении за год выросла в 1,6 раз
|Пашинян: Для преодоления кризиса Армения нуждается в финансовой поддержке международного сообщества
|Россия отправит 15 тысяч тонн бензина и 20 тысяч тонн дизельного топлива Армении - МИД
|USAID готово поддержать правительство Армении в сфере быстрого реагирования на сложившуюся ситуацию
|Азербайджанская сторона впервые опубликована фото Давида Бабаяна после пленения
|Айк Мамиджанян: Говорить о победе армянской дипломатии по итогам встречи в Гранаде не приходится
|Еврокомиссар по гуманитарным вопросам прибыл в Ереван
|Пашинян 18 октября выступит на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге
|Посольство: Россия откроет Генконсульство в Сюнике - новый шаг для развития сотрудничества
|Виктор Орбан категорически не поддерживает точечные санкции против представителей правительства Азербайджана
|Левон Зурабян назвал фейком утверждения властей Армении о серьезной дипломатической победе в Гранаде
|Тихановская встретилась в Гранаде с Пашиняном и Мирзояном
|Литва хочет помочь Армении на выбранном ею пути
|Гуманитарная ситуация в Арцахе будет на повестке осенней сессии ПАСЕ
|В Баку в присущей им истерической манере отреагировали на высказывания президента Франции и резолюцию Европарламента
|Гаагский суд назначил дату слушаний по иску Армении против Азербайджана
|В МИД России рассказали о посещении миссией ООН Арцаха
|Стартовал процесс выплаты единовременной помощи в размере 100 тыс. драмов для вынужденных переселенцев из Арцаха
|Защиту Рубена Варданяна будет осуществлять адвокат его семьи
|ЦБ РА передал данные о более чем 50 тысячах банковских картах, предоставленных перемещенным жителям Нагорного Карабаха – Багдасарян
|Артак Бегларян: В результате военной агрессии в Арцахе 19 сентября погибло свыше 220 человек без учета пропавших без вести
|Армения рассказала об этнической чистке, учиненной Азербайджаном в Арцахе на площадке 74-ой сессии Комитета ООН в Женеве
|Все резолюции ЕП останутся бесполезными, если исполнительная власть ЕС не предпримет соответствующих действий - АРФД
|ANCA присоединился к лидерам Конгресса и партнерам по коалиции, требующим от Байдена санкций против Азербайджана
|Бывшему госминистру Нагорного Карабаха была предоставлена возможность связаться с семьей - азербайджанские СМИ
|Все военнопленные и заложники должны быть немедленно освобождены - посол по особым поручениям РА
|Венгрия готова выступить посредником в вопросе безопасного возвращения удерживаемых Азербайджаном армянских военнопленных - посол
|Колонна квалифицировала действия Азербайджана в Нагорном Карабахе как этнические чистки
|Новое здание посольства РА в Великобритании официально передано правительству Армении - посол
|В испанской Гранаде прошла акция протеста против военной агрессии Азербайджана в Арцахе
|Американские конгрессмены требуют применить закон Магницкого в отношении властей Азербайджана
|В МИД Турции назвали резолюцию Европарламента о ситуации в Нагорном Карабахе после нападения Азербайджана <символом предвзятости и невежества>
|Правительство Японии выделило $2 млн для насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха лиц
|Мирзоян Боррелю: факт лишения Азербайджаном целого народа его родины и практика постоянного применения силы обязательно должны получить четкую международную реакцию
|В Армению прибывает еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями
|Сейчас не время вводить санкции против Азербайджана - Макрон
|Армения обсуждает с Францией вопрос оказания военной помощи - президент РА
|Канцлер Германии надеется на начало мирного процесса между Азербайджаном и Арменией
|Армения в ЕСПЧ требует освободить задержанных бывших и нынешних лидеров Нагорного Карабаха
|Шарль Мишель пригласит Пашиняна и Алиева на встречу в Брюсселе до конца октября
|Пашинян в Гранаде подтвердил территориальную целостность Азербайджана. Лидеры ЕС призвали к строгому соблюдению принципа неприменения силы
|"Прагматичный" Израиль продолжает поставлять высокотехнологическое военное оборудование геноцидальному Азербайджану
|Урсула фон дер Ляйен: ЕС готов помочь Армении решить гуманитарные проблемы армян Нагорного Карабаха
|Путин: В Ереване не особо хотят видеть бывших руководителей Нагорного Карабаха
|Лидеры ЕС должны были бы подумать о судьбе народа Нагорного Карабаха, когда уговаривали Пашиняна - Владимир Путин
|Все произошедшее было неизбежно после признания суверенитета Азербайджана над Карабахом. Это было просто вопросом времени - президент РФ
|Правовой статус РМК был основан исключительно на заявлении от ноября 2020 года - Владимир Путин
|В Гранаде стартовала встреча Пашинян-Макрон-Шольц-Мишель
|Чья бы корова мычала, твоя бы молчала: Путин ответил на заявление Мишеля о том, что Россия <предала> армянский народ
|Пашинян и Зеленский "на полях" саммита в Гранаде обсудили двустороннее сотрудничество
|МИД Армении раскритиковал ООН, потребовав провести объективную оценку ситуации в Арцахе на фоне азербайджанской агрессии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Вражеские силы вновь обстреляли автомобиль снабжения ВС Армении
|Зампред АНК раскритиковал тех, кто ликует в связи с пленением бывших руководителей Арцаха
|Посол Германии: Сейчас мы являемся свидетелями трагического исхода почти всего армянского населения Нагорного Карабаха
|ЕСПЧ представил ряд решений в пользу Республики Армения
|В Баку заявили о поддержке трехстороннего брюссельского процесса в формате ЕС- Азербайджан-Армения
|Вырисовывается картина предстоящих встреч армянского премьера в Гранаде
|Читать больше
|У Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
|Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
|Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
|Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
|Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
|Читать больше
|Шарль Мишель пригласит Пашиняна и Алиева на встречу в Брюсселе до конца октября
|Депутаты НС Армении отреагировали на видеообращение бывшего министра обороны
|Президент Нагорного Карабаха уже находится на территории Армении - СМИ
|Брэд Шерман призвал США вооружить Армению
|Арцах должен стать новой миссией армянского народа, в противном случае будут потеряны оставшиеся осколки государственности - эксперт
|Мэл Гибсон о ситуации в Арцахе: Мы являемся свидетелями современного геноцида
|Республика Арцах прекратит свое существование 1 января 2024 года - указ президента
|В Совфеде России заявили о невозможности помощи Варданяну, а в Институте Лемкина призвали обеспечить его безопасность
|Депутат: СНБ Армении должна выяснить, как, через кого и вокруг чего Самвел Бабаян вел переговоры с Азербайджаном
|ООН готова оказать содействие в предоставлении помощи населению, затронутому ситуацией в Нагорном Карабахе
|Джо Байден написал письмо Пашиняну, и пообещал поддержку в преодолении гуманитарных последствий в Арцахе
|Президент Франции обвинил Россию в пособничестве Азербайджану по вопросу Арцаха
|Эксперт: главное оружие россиян в Армении - Пашинян, все остальные - просто игрушки
|Пашинян- предатель и преступник? Hо!: Зампред РПА обвинил российские медиа- персонажи в ангажированности
|Эксперт: в регионе Нагорного Карабаха возникла новая реальность