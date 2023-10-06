Пятница, 6 Октября 2023 17:28

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 октября выступит на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге. Об этом заявила глава ЕП Роберта Метсола на пресс-конференции на полях неформального саммита ЕС в Гранаде.

"Я пригласила премьера Пашиняна выступить на пленарной сессии. И он выступит 18 октября, через 10 дней", - сказала она, передает ТАСС