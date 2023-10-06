Пятница, 6 Октября 2023 17:25

АрмИнфо. Мегри состоялась встреча Руководителя передовой группы МИД России по открытию Генерального консульства России в Капане с мэром г.Мегри.

Как сообщает пресс-служба посольства РФ в Армении, обсуждались перспективы скорейшего открытия нового российского консульского учреждения в Сюникской области, которое значительно упростит доступ проживающих на юге Армении граждан России к консульским услугам.

Кроме того, констатировано, что новое Генконсульство внесет вклад в дальнейшее укрепление российско- армянских отношений и стабилизацию ситуации в регионе, а также будет способствовать наращиванию культурно-гуманитарного, торгово-экономического и межрегионального сотрудничества.