Пятница, 6 Октября 2023 15:45

АрмИнфо. С 9 по 13 окрября в Страсбурге состоится осенняя пленарная сессия ПАСЕ. На повестке заседаний, в статусе строчных дебатов, будет обсуждается <Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе> и <Призыв к немедленному освобождению Османа Кавалы>.

Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

При этом отмечается, что среди других важных тем, которые будут обсуждаться Ассамблеей, объединяющей парламентариев из 46 государств-членов Совета Европы, включают Pegasus и аналогичные шпионские программы и тайное государственное наблюдение.