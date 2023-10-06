Пятница, 6 Октября 2023 15:43

АрмИнфо. В Баку в присущей им истерической манере отреагировали на высказывания президента Франции Эмманюэля Макрана о необходимости усадить Азербайджан за стол переговоров, и принятой Европейским парламентом резолюции, в которой в числе прочего звучит призыв ввести санкции в отношении азербайджанских властей за агрессию против Арцаха.

Так, отвечая Макрону, в МИД АР заявили, что решительно осуждает и отвергает <необоснованные обвинения>, озвученные президентом Франции Эмманюэлем Макроном в адрес Азербайджана 5 октября на пресс-конференции в Гранаде после саммита Европейского политического сообщества.

<Заявления президента Франции по вопросу об отказе от участия Азербайджана и Турции в Гранаде - пример лицемерия>, - говорится в комментарии МИД Азербайджана. При этом, подчеркивается, что именно французская сторона выступила против присоединения Турции к пятисторонней встрече лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Германии, а также председателя Совета ЕС.

<Мы хотели бы напомнить французской стороне, призывающей оказать давление на Азербайджан, что говорить с Азербайджаном на языке давления бессмысленно и неприемлемо>, - отметили в МИД Азербайджана, вновь неся нелепицу про 30 лет переговоров.

В свою очередь, спикер ММ АР Сахиба Гафарова назвала резолюцию Европарламента <клеветнической, предвзятой и необъективной>. И в этом она усмотрела происки конкретно Франции: <Это еще одно свидетельство политики двойных стандартов Европарламента. Обвинение Баку в этнической чистке - очевидное проявление политической безответственности. Не случайно документ в основном подготовили и вынесли на обсуждение по инициативе группы представителей Франции. На сегодняшний день Париж однозначно встал на сторону агрессора>. Попытки давления на Азербайджан тщетны и Баку не свернет со своего пути>.

В заявлении ММ выражается протест и осуждение резолюции и отмечается, что <Азербайджан не имеет никаких обязательств перед Европарламентом>.