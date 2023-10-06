Пятница, 6 Октября 2023 14:38

АрмИнфо. Международный суд ООН в Гааге назначил слушания по иску Армении против Азербайджана по конвенции о расовой дискриминации из-за ситуации в Нагорном Карабахе на 12 октября. Анонс заседания опубликован на сайте Суда.

Слушания пройдут с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00 часов по местному времени.

Ранее, Армения подала в Международный суд ООН иск против Азербайджана по конвенции о расовой дискриминации из-за ситуации в Нагорном Карабахе, призвав инстанцию принять временные меры в отношении Баку.