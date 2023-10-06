Пятница, 6 Октября 2023 14:26

АрмИнфо. Однодневная миссия ООН не обнаружила серьезных разрушений гражданской инфраструктуры на территории Нагорного Карабаха, культовые сооружения не повреждены, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Однодневная миссия, которая, по существу, сделала то, что возможно в этой ситуации. Возможно в этой ситуации - это опрос жителей и осмотр того, насколько случившееся отразилось на инфраструктуре, в первую очередь, гражданских объектах, на гражданской инфраструктуре в Нагорном Карабахе. Мы ждем сейчас отчета этой миссии, пока то, что поступило, свидетельствует о том, что серьезных разрушений нет, что не повреждены культовые сооружения", - сказал он на пресс-конференции, передает РИА Новости.

<Представители миссии обратили внимание на то, насколько быстро армянское население ушло из Нагорного Карабаха>,- отметил замглавы МИД РФ.

"Здесь надо все еще внимательно взвесить и посмотреть. В любом случае, такая миссия ООН впервые заехала на эту территорию за последний десяток лет", - заключил Вершинин.

Отметим, что Миссия ООН во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане вечером 1 октября подвела итоги своего однодневного визита в Нагорный Карабах. В распространенном заявлении наблюдатели отмечают, что, по полученным ими данным, в Нагорном Карабахе осталось от 50 до 1 тыс. армян. "Миссия потрясена тем, как внезапно местные жители покинули свои дома, а также страданиями, которые могли стать причиной", - c цинизмом заявили в миссии ООН.

Дальше больше, чиновники ООН заявляют, что "ни от опрошенных среди местного населения, ни от своих собеседников они не услышали каких-либо сообщений о применении насилия к мирным жителям после заключения последнего перемирия". Авторы заявления также отмечают, что "в тех местах, которые они посетили, они не обнаружили повреждений или разрушений гражданской и сельскохозяйственной инфраструктуры, а также погибший скот или домашних животных".

"На данном этапе сложно понять, намерено ли местное население вернуться. Ясно, что есть необходимость укрепления доверия, а это требует времени и усилий со всех сторон", - подчеркивает команда международной структуры, заверяя, что ООН "готова поддержать оставшееся [в Нагорном Карабахе] население и тех, кто хочет вернуться".

Согласно заявлению, представители ООН в ходе однодневного визита побывали в Акне, Степанакерте и Кашатагском (Лачинском) коридоре. Согласно сообщению, доступ наблюдателей в сельские населенные пункты "был ограничен".

На фоне многочисленных фото, видеокадров бесчинства азербайджанских ВС на территории Арцаха, данное заявление миссии ООН больше напоминал первоапрельскую шутку, чем реальный непредвзятый отчет с места событий.