Пятница, 6 Октября 2023 13:21

АрмИнфо. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна квалифицировала действия Азербайджана в Нагорном Карабахе как этнические чистки.Об этом она заявила 5 октября в эфире специального выпуска телеканала France 2, посвященного Нагорному Карабаху.

<То, что происходит в Нагорном Карабахе, <похоже на> этническую чистку>, - по мнению Колонны. <Мы можем подтвердить> это выражение, используемое сегодня Европейским парламентом>, - добавила она.

Тем не менее, министр заявила, что санкции против Баку <не стоят на повестке дня>, о чем 5 октября в Гранаде заявил и французский лидер Эммануэль Макрон.

Вместе с тем она напомнила, что Париж оказывает поддержку армянам, особенно в гуманитарной и медицинской сферах. <Мы поддерживаем Армению дипломатически и политически>, - подчеркнула министр.

Она также подтвердила намерение Франции развивать оборонное сотрудничество с Арменией. <Начнется диалог с Арменией, чтобы увидеть, каковы ее потребности >, - добавила Катрин Колонна через несколько дней после получения <зеленого света> из Парижа на поставку военной техники в Ереван.