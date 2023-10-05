Четверг, 5 Октября 2023 20:53

АрмИнфо. Президент Европейского совета Шарль Мишель пригласит лидеров Армении и Азербайджана на встречу в Брюсселе до конца октября. По данным агентства Reuters, об этом Шарль Мишель сообщил журналистам в Гранаде, где проходит саммит Европейского политического сообщества.

Накануне азербайджанские СМИ сообщили, что бакинский лидер отказался от участия во встрече с лидерами Армении и стран ЕС в испанской Гранаде 5 октября. Сообщалось, что в предложенном формате сформировалась антиазербайджанская атмосфера. Отмечалось также, что Баку настаивал на присутствии на встрече представителей Турции. <Однако этой возможности не было создано, и особое рвение в этом проявили Франция и Германия>, - отмечали СМИ. Несмотря на это, накануне вечером армянский премьер подтвердил свой визит в Гранаду. Пашинян выразил сожаление в связи с тем, что <поворотный> документ не будет подписан, выразив готовность подписать его в удобное время.