Четверг, 5 Октября 2023 19:10

АрмИнфо.У нас в народе говорят - чья бы корова мычала, а твоя бы молчала. Таким образом президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявление президента Евросовета Шарля Мишеля о том, что Россия предала Армению.

<У нас есть такое выражение: чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала: Ну корова, кобыла, неважно, животное короче>, - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба <Валдай>.

Председатель Совета Евросоюза считает, что Россия предала этнических армян. На днях в интервью Euronews Шарль Мишель сказал, что такой урок следует извлечь из конфликта с Азербайджаном, который в ходе военной операции вернул под свой в контроль Нагорный Карабах. <Ситуация ясна - никто не может этого не видеть - это то, что Россия предала армянское население. Россия выразила желание, чтобы её солдаты там присутствовали и гарантировали соглашения о стабильности и безопасности. И мы видим, что эта военная операция была начата без малейшей реакции со стороны России, которая была на месте событий, в отличие от Евросоюза, у которого нет там военного присутствия, как вы это знаете>, - заявил Шарль Мишель.