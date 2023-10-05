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АрмИнфо.У нас в народе говорят - чья бы корова мычала, а твоя бы молчала. Таким образом президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявление президента Евросовета Шарля Мишеля о том, что Россия предала Армению.
<У нас есть такое выражение: чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала: Ну корова, кобыла, неважно, животное короче>, - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба <Валдай>.
Председатель Совета Евросоюза считает, что Россия предала этнических армян. На днях в интервью Euronews Шарль Мишель сказал, что такой урок следует извлечь из конфликта с Азербайджаном, который в ходе военной операции вернул под свой в контроль Нагорный Карабах. <Ситуация ясна - никто не может этого не видеть - это то, что Россия предала армянское население. Россия выразила желание, чтобы её солдаты там присутствовали и гарантировали соглашения о стабильности и безопасности. И мы видим, что эта военная операция была начата без малейшей реакции со стороны России, которая была на месте событий, в отличие от Евросоюза, у которого нет там военного присутствия, как вы это знаете>, - заявил Шарль Мишель.
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|Урсула фон дер Ляйен: ЕС готов помочь Армении решить гуманитарные проблемы армян Нагорного Карабаха
|Путин: В Ереване не особо хотят видеть бывших руководителей Нагорного Карабаха
|Лидеры ЕС должны были бы подумать о судьбе народа Нагорного Карабаха, когда уговаривали Пашиняна - Владимир Путин
|Все произошедшее было неизбежно после признания суверенитета Азербайджана над Карабахом. Это было просто вопросом времени - президент РФ
|Правовой статус РМК был основан исключительно на заявлении от ноября 2020 года - Владимир Путин
|В Гранаде стартовала встреча Пашинян-Макрон-Шольц-Мишель
|Чья бы корова мычала, твоя бы молчала: Путин ответил на заявление Мишеля о том, что Россия <предала> армянский народ
|Пашинян и Зеленский "на полях" саммита в Гранаде обсудили двустороннее сотрудничество
|МИД Армении раскритиковал ООН, потребовав провести объективную оценку ситуации в Арцахе на фоне азербайджанской агрессии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Вражеские силы вновь обстреляли автомобиль снабжения ВС Армении
|Зампред АНК раскритиковал тех, кто ликует в связи с пленением бывших руководителей Арцаха
|Посол Германии: Сейчас мы являемся свидетелями трагического исхода почти всего армянского населения Нагорного Карабаха
|ЕСПЧ представил ряд решений в пользу Республики Армения
|В Баку заявили о поддержке трехстороннего брюссельского процесса в формате ЕС- Азербайджан-Армения
|Вырисовывается картина предстоящих встреч армянского премьера в Гранаде
|Надеюсь, удастся организовать переговоры между Арменией и Азербайджаном в Брюсселе - Боррель
|Европарламент принял резолюцию, которой в числе прочего предлагается ввести санкции в отношении Азербайджана за агрессию против Арцаха
|В Москве рассказали об участи МГ ОБСЕ
|Константин Затулин: дни российских миротворцев в Нагорном Карабахе сочтены
|Депутаты НС Армении отреагировали на видеообращение бывшего министра обороны
|В Госдепе США приняли к сведению факт отказа Алиева от поездки в Гранаду
|Совет старейшин Еревана внес законодательные уточнения в процедуру избрания мэра
|Депутат: власти Армении делали и будут делать все возможное для обеспечения неприкосновенности границ и суверенитета государства
|Human Rights Watch: Партнеры Азербайджана должны настаивать на отправке международной мониторинговой миссии в Нагорный Карабах
|Нагрузки станет меньше, а зарплаты - больше, заверили учителей в армянском кабмине
|Депутат: Демарш президента Азербайджана означает, что Баку не удовлетворится одним лишь Арцахом
|ЕС предоставит Армении 11 млн евро на продолжение реформ в правовой системе
|АРФД: В XXI веке на глазах всего человечества, сверхдержав и международных правозащитных организаций в Арцахе происходит геноцид и изгнание целого народа
|США должны уделять приоритетное внимание вопросу о привлечении Азербайджана к ответственности- сенатор
|Бывший министр обороны РА объявил о создании политического движения, направленного <на освобождение Армении от внутренних и внешних врагов>
|Евродепутаты намерены призвать страны ЕС ввести санкции против Азербайджана из-за событий в Нагорном Карабахе
|Госдеп: Встреча в Стамбуле была направлена на решение актуальных гуманитарных потребностей в Нагорном Карабахе
|Экс-начальник Главного управления госохраны полиции Армении обвиняется в присвоении госсредств и отмывании денег
|Али Акбар Ахмадиян азербайджанскому чиновнику: Иран не приемлет притязаний по "Зангезурскому коридору"
|Стало известно, в каких "преступлениях" обвиняется Араик Арутюнян
|Артак Бегларян: Вчера последние официальные лица во главе с президентом Шахраманяном покинули Республику Арцах
|Армянский дипломат: Реакция органов ООН на агрессию Азербайджана в отношении Арцаха не может считаться удовлетворительной
|Канцлер Германии в беседе с президентом Азербайджана подчеркнул недопустимость применения военной силы
|Депутат: с военно-политической точки зрения ситуация в регионе продолжает оставаться тяжелой
|Раиси Еревану и Баку: "Зангезурский коридор" представляет собой платформу для присутствия НАТО в регионе
|Более 20 известных россиян призвали добиться освобождения Рубена Варданяна
|Прокуратура Армении возбудила публичное уголовное преследование против бывшего мэра Гюмри
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|МИД Армении осудил акт вандализма в отношении синагоги в Ереване
|МИД РА: необходимо использовать конкретные механизмы для сдерживания чрезмерных амбиций Баку
|Необходимо сделать все возможное для продолжения мирного процесса - премьер
|Глава МИД Армении: альтернативы миру на Южном Кавказе нет, однако...
|Никол Пашинян: Глобальное положение Армении зависит не только от правительства страны
|Утверждения о том, что Армения оставила Нагорный Карабах один на один с Азербайджан, являются несправедливыми обвинениями - Пашинян
|Председатель Сената Франции: Если происходящее вокруг Нагорного Карабаха не этническая чистка, то я не знаю, что это еще
|Пашинян подтвердил свой визит в испанскую Гранаду, несмотря на то, что не удастся подписать <поворотный документ>
|Гнел Саносян: Большая часть граждан Арцаха нашла убежище в Котайкской и Араратской областях
|Кремль: Москва вела определенные контакты с Западом по ситуации вокруг Нагорного Карабаха
|Ваш план не сбылся! Оппозиция хотела втянуть Армению в войну, заявил в НС Пашинян
|Захарова: Россия не получала обращений об оказании содействия в освобождении и возвращении в Армению бывших руководителей Нагорного Карабаха
|Швейцария направит 1.5 млн. франков на помощь для беженцев Нагорного Карабаха
|Читать больше
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