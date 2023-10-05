Четверг, 5 Октября 2023 17:03

АрмИнфо. Вражеские силы вновь обстреляли автомобиль снабжения ВС Армении.

Согласно сообщению Минобороны Армении, 5 октября в районе 13:50 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по машине, снабжающей продовольствием личный состав ВС Армении, несущих боевое дежурство в направлении Норабака (Гегаркуникская область РА). "Пострадавших нет", - добавили в ведомстве.