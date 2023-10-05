Четверг, 5 Октября 2023 15:49

АрмИнфо.Вырисовывается картина предстоящих встреч премьер-министра РА Никола Пашиняна в Гранаде.

Так, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде заявила журналистам, что Евросоюз выделит Армении после военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе более ?25 млн помощи. Глава Еврокомиссии заявила, что проведет в Гранаде встречу с Пашиняном и обсудит поддержку Армении

"Мы выделили ?5,2 млн. Я скажу сегодня премьеру Армении [Николу Пашиняну], что мы счастливы удвоить эту сумму до ?10,2 млн. И что мы даем еще ?15 млн помощи для бюджета Армении", - сказала она.

В свою очередь высокопоставленный представитель ЕС на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде проинформировал журналистов, что лидеры Армении, Франции, Германии и Евросовета Никол Пашинян, Эмманюэль Макрон, Олаф Шольц и Шарль Мишель проведут в Гранаде встречу, несмотря на отсутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Четырехсторонняя встреча лидеров Армении, Франции, Германии и Евросовета пройдет, чтобы обсудить текущую ситуацию, обсудить, что ЕС может сделать, перспективы дальнейшей работы над нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном, а также практические меры по продвижению и углублению повестки ЕС - Армения", - сказал он.

А глава Евросовета Шарль Мишель сообщил журналистам, что в ходе недавней беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым указал, что у того "не может быть территориальных претензий к Армении", и потребовал гарантировать взаимное признание Баку и Ереваном их территориальной целостности.

"Я говорил два дня назад с президентом Алиевым, и я ясно сказал ему, что у него не может быть территориальных претензий к Армении. Это должно быть сказано громко вслух и нужно гарантировать, что есть взаимное признание территориальной целостности [Армении и Азербайджана]", - заявил он, при этом отказавшись публично комментировать решение Алиева не приезжать в Гранаду.

Мишель пообещал высказать лично Алиеву, что он об этом думает.

"Посредничество ЕС между Арменией и Азербайджаном направлено на защиту интересов Евросоюза в этом регионе. Пока мы не начали это посредничество, мы не были особенно активны на Кавказе. Эти посреднические усилия Евросоюза означают, что мы защищаем наши интересы, мы продвигаем наши ценности в этом регионе", - сказал Мишель, передают СМИ.