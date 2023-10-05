Четверг, 5 Октября 2023 15:25

АрмИнфо. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил надежду на то, что удастся организовать в Брюсселе переговоры между Арменией и Азербайджаном. Об этом он заявил журналистам в Гранаде, где будет проходить саммит Европейского политического сообщества.

"Надеюсь, что получится организовать встречи в Брюсселе между Арменией и Азербайджаном. Это необходимо, чтобы убедиться, что конфликт не будет расширяться. Кроме того, нужно добиться политической стабилизации в Армении" - сказал он. Боррель выразил сожаление, что лидеры Азербайджана и Турции не стали участвовать в саммите Европейского политического сообщества в Гранаде, передает Интерфакс. Отметим, что 5 октября в Гранаде должна была состояться встреча лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля, однако, 4 октября стало известно, что Ильхам Алиев отказался ехать на эту встречу. Одной из причин называется отказ Европы подтвердить участие во встрече президента Турции.