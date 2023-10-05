Четверг, 5 Октября 2023 14:58

АрмИнфо.Миротворческому контингенту РФ больше некого охранять, заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва" первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Он подчеркнул, что наступление Азербайджана "нанесло удар" по позициям России.

"Арест Саакяна и Гукасяна, произведённый фактически на глазах у миротворческого контингента России, на мой взгляд, является очень серьёзным укором не только предательской власти в Армении, но и той функции, которую мы взяли на себя - миротворчества в этом регионе. Некоторые официальные деятели России дошли до того, что публично заявляют, что не следует искать никаких виноватых в уходе армян из Нагорного Карабаха - это, дескать, добровольное действие. Это безобразное заявление, которое компрометирует Россию как миротворца. Тот факт, что все армяне ушли из Нагорного Карабаха означает, что к этому моменту они уже перестали верить в то, что их в состоянии защитить наш миротворческий контингент.

Очевидно, что при любых раскладах дни нашего контингента в Нагорном Карабахе сочтены, потому что кого, собственно говоря, он будет охранять, если там никого не осталось. Он же не будет следить за правилами уличного движения в городе Степанакерте, который теперь официально азербайджанцы называют "Ханкенди". Это просто вопрос времени, причём небольшого времени. Вот что произошло в результате азербайджанского наступления, нанесло удар по нашим позициям в регионе", - отметил российский депутат.

Константин Затулин добавил, что действия Баку "скомпрометировали" Россию как сильную державу. "Люди, которые находят какие-то преимущества в том, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, не понимают, какие круги на воде после этого разошлись по всему Кавказу и как это скомпрометировало Россию как сильную державу, которая способна проводить свою линию в регионе. Уже в Грузии заговорили, что надо последовать примеру Азербайджана и таким же образом отвоевать Абхазию с Южной Осетией.

Этого, конечно, не произойдёт, но тот факт, что подняли свою вновь голову саакашвиливцы там и в других местах, лишний раз говорит о том, что пример Азербайджана заразителен. Я думаю, что Азербайджан сделал большую ошибку, потому что он переусердствовал и с арестами, и с тем, что таким образом фактически изгнал армян из Нагорного Карабаха. Это будет долго накладываться на образ Азербайджана, на его возможности в мире и так далее, что бы кто ни искал: выгод, нефтепродуктов и всего остального", - подытожил он.