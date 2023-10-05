Четверг, 5 Октября 2023 11:55

АрмИнфо.Власти Азербайджана, ранее захватившие в плен бывшего президента Арцаха Араика Арутюняна, предъявили ему обвинения по более чем 10 статьям азербайджанского УК.

В совместной информации Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики сообщается, что ему предъявлено обвинение по статьям 100, 116, 117, 120, 214, 214-1, 214-3, 218, 279 и другим статьям УК АР.

По версии азербайджанского псевдо правосудия, Арутюнян якобы участвовал "в захватнической войне в качестве президента Нагорно-Карабахской Республики, собирал наемников, проводил учения с ними и финансировал, организовывал их привлечение к военному конфликту и военным операциям, нарушал нормы международного права во время вооруженного конфликта, отдавал преступные приказы во время вооруженного конфликта". Ему инкриминируется ряд других преступлений, не имеющих ничего общего с реальностью. В качестве меры пресечения в его отношении избран арест.

Сегодня в сети также появились видеокадры задержания Араика Арутюняна.

Отметим, что Азербайджан официально подтвердил факт пленения экс-госминистра Арцаха Рубена Варданяна, бывшего заместителя командующего ВС Арцаха, генерала Давида Манукяна, бывшего командующего АО Арцаха, генерала Левона Мнацаканяна, бывшего министра иностранных дел Арцаха Давида Бабаяна, бывшего президента Республики Арцах Бако Саакяна (2007-2020 гг.), бывшего президента Республики Арцах Аркадия Гукасяна (1997-2007), председатель Национального Собрания Арцаха Давида Ишханяна, бывшего президента Республики Арцах (2020-2023), бывшего госминистр (2007-2018) Араика Арутюняна.