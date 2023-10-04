Среда, 4 Октября 2023 19:23

АрмИнфо. МИД Армении осудил акт вандализма, совершенный в Ереване в отношении синагоги.

"Мы решительно осуждаем недавний акт вандализма против синагоги в Ереване. В Армении нет места ненависти и нетерпимости", - говорится в сообщении МИД в X (бывший Twitter).

Отметим, что нападение на синагогу "Мордехай Нави" было совершено в ночь с 3 на 4 октября. По предварительным данным, в здание была брошена бутылка с горючей смесью, которая, впрочем, не воспламенилась. Были также разбиты стекла.