Среда, 4 Октября 2023 16:46

АрмИнфо. Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии принял решение выделить 1.5 млн. франков гуманитарным организациям, оказывающим помощь насильственно перемещенному населению Нагорного Карабаха. Об этом говорится в официальном сообщении Департамента.

<Швейцария усиливает свою поддержку гражданскому населению Нагорного Карабаха. Данная сумма будет распределена среди основных гуманитарных организаций, действующих на местах, из коих 500 тыс. франков направят Международному комитету Красного Креста>, - говорится в сообщении