Среда, 4 Октября 2023 15:46

АрмИнфо. В вопросе размещения российской военной базы в Армении, Москва исходит из соответствующих договоренностей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, ожидает ли российская сторона негативных шагов со стороны Еревана относительно будущего российской военной базы в Армении.

"Мы все-таки исходим из наших договоренностей, зафиксированных на бумаге. Во- вторых на все конкретные шаги мы будем конкретно реагировать, а предполагать то, что может быть: этим занимаются аналитики. Мы даем комментарии по текущим, уже свершившимся событиям или тем, которые точно должны произойти. Если говорить о российской позиции, то она зафиксирована в соответствующих документах, она юридически оформлена", - отметила Захарова.

Касаясь целесообразности дальнейшего пребывания российских миротворцев в Арцахе на фоне исхода оттуда его армянского населения, Захарова напомнила, что сроки пребывания РМК в Нагорном Карабахе обговорены в соответствующих документах, и будут обговариваться совместно с коллегами. "Если вы говорите о территории Нагорного Карабаха, то совместно с азербайджанской стороной с учетом ситуации на земле", - сказала она.

Отметим, что на прошлой неделе, особенно в российском сегменте социальных сетей тиражировалась информация о том, что якобы премьер-министр Армении Никол Пашинян выставит счет России за нахождение базы в Гюмри, и даже приводились прямые цитаты слов премьера РА: "Мы не в том состоянии, чтобы разбрасываться землей. В ближайшее время мы направим счет в МИД России на оплату размещения войск в нашей стране".

Принимая во внимание чувствительность этой темы и наличие официального договора об условиях пребывания российской военной базы на территории РА, АрмИнфо направило запрос в Аппарат премьер-министра РА, с просьбой подтвердить или опровергнуть данные утверждения.

В официальном ответе, поступившем в АрмИнфо сегодня, в частности, говорится: "В ответ на Ваш вопрос сообщаем, что со стороны премьер-министра РА Никола Пашиняна такого рода заявления не делались".