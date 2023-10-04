Среда, 4 Октября 2023 14:42

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от участия во встрече с лидерами Армении и стран ЕС в испанской Гранаде 5 октября, сообщает азербайджанское агентство APA.



В сообщении говорится, что в предложенном формате сформировалась антиазербайджанская атмосфера. Баку не устраивает проармянская позиция Парижа, визит главы МИД Франции в Армению и обвинения в адрес Азербайджана, высказанные главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Азербайджанская сторона не желает обсуждать проблемы региона с далекими от него странами, но считает допустимым проведение трехстороннего формате с Арменией и Евросоюзом (ЕС).

Отмечается, что Баку настаивал на присутствии на встрече представителей Турции. «Однако этой возможности не было создано, и особое рвение в этом проявили Франция и Германия», — говорится в сообщении.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что 5 октября в испанском городе Гранада пройдет встреча премьер-министра республики Никола Пашиняна с Алиевым.