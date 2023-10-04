Среда, 4 Октября 2023 13:44

АрмИнфо. Армения готова к постоянному и стабильному сотрудничеству с Францией по вопросу защиты и сохранения культурного наследия. Об этом 4 октября в ходе встречи с представителями Института национального наследия Франции заявил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) РА Альфред Кочарян в ходе подведения итогов учебного курса <Управление стихийными бедствиями>.

Как передает пресс-служба МОНКС, двухдневный курс был предназначен для специалистов организаций культуры и экстренных служб. Оно состоялось в Сардарапатском военно-героическом мемориальном комплексе по направлениям защиты музейных предметов и бумажных носителей Национальной библиотеки Армении. Программа проводится по инициативе МОНКС и посольства Франции в Армении и реализуется Исследовательским центром историко-культурного наследия (SNOC) в сотрудничестве с Французским национальным институтом наследия.

Альфред Кочарян, приветствуя гостей и выразив признательность за плодотворную работу и усилия, выразил уверенность, что сотрудничество будет продолжительным и будет реализована вторая часть проекта. <Учитывая наши потребности и накопленный опыт, я уверен, что вместе мы сможем разработать еще один интересный проект. Все тренинги прошли достаточно эффективно, за что еще раз благодарю вас. Мы готовы к постоянному и стабильному сотрудничеству и ценим поддержку французской стороны", - подчеркнул Альфред Кочарян.

Руководитель программ профилактической консервации Центра исследований и реставрации французских музеев (C2RMF), президент французской организации <Голубой щит> Мари Курселло подчеркнула, что успешная реализация проекта является результатом тесного сотрудничества сторон. <Мы все очень довольны, потому что все амбиции, которые мы преследовали в рамках этой программы, полностью соответствовали реальным результатам. Конечно, всегда есть необходимость в корректировках, но следует учитывать, что этот курс позволил людям двух разных профессий, пожарным и работникам культуры, работать вместе ради одной цели: понять, как управлять стихийными бедствиями и вместе сохранить культурные ценности. Естественно, спасатели выполняют свою работу, но зачастую не знают, как обращаться с тем или иным экземпляром культуры, а работники культуры не знакомы с трудностями работы спасателей>, - отметила Курселло.

Начальник управления культурного наследия и народных ремесел Министерства образования, науки, культуры и спорта РА Астхик Марабян подчеркнула, что успех проекта является результатом последовательной командной работы. "Надеюсь, что курсы станут непрерывными, и в будущем мы дойдем до того, что наши местные специалисты в результате обмена опытом будут проявлять инициативу и лично передавать полученные знания своим коллегам. Для меня также было очень важно участие наших коллег из Министерства внутренних дел, это был беспрецедентный опыт. Таким образом, между разными подразделениями формируется единое видение общей цели, и работа, которую мы пытаемся организовать и реализовать, становится более важной>, - подчеркнула начальник управления.

По словам Астхик Марабян, работы, продолжавшиеся около года, также поставили на институциональную основу важный процесс управления рисками стихийных бедствий. "Я уверена, что в ближайшее время мы уже обсудим механизмы, которые должны быть закреплены в рамках этого институционального сотрудничества", - заметила она.

В ходе встречи французская сторона также выразила готовность продолжить сотрудничество и реализовать второй этап проекта.

Напомним, что на реализацию программы правительство Франции выделило 600 тысяч евро. С 2022 года уже реализовано 9 мероприятий. На первом этапе особое внимание было уделено вопросам реставрации культурного наследия, было обучено более 100 армянских специалистов­реставраторов. Одной из важных целей сотрудничества является обучение сотрудников музеев в области борьбы со стихийными бедствиями и обмен опытом. В этом контексте летом был проведен теоретический курс, а сегодня подводятся итоги двухдневных практических занятий.