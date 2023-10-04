Среда, 4 Октября 2023 13:07

АрмИнфо.4 октября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел встречу с главой делегации Евросоюза в Армении, послом Василисом Марагосом.

Как передает офис секретаря СБ РА, собеседники обменялись мнениями о ситуации, сложившейся вокруг Республики Армения, и насильственного переселения армян Нагорного Карабаха в результате агрессии, совершенной Азербайджаном.

Стороны также коснулись ряда вопросов повестки двусторонних отношений, указав на возможности расширения дальнейшего сотрудничества.