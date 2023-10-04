Среда, 4 Октября 2023 13:05

АрмИнфо. Президент Арцаха Самвел Шахраманян не пленен и не доставлен в Баку. Он все еще находится в Арцахе. Об этом сообщает Aravot.am, которому удалось связаться с президентом Арцаха.

Согласно источнику, Шахраманян опроверг слухи о своем задержании и заявил, что все еще находится в Арцахе.

<Какая судьба ждет Самвела Шахраманяна, пока неясно. Также неясно, когда будет решен этот вопрос>, - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось о задержании властями Азербайджана всех бывших и нынешних руководителей Карабаха - Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Рубена Варданяна и других.