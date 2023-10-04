Среда, 4 Октября 2023 11:15

АрмИнфо.В Госдепе США выразили обеспокоенность российским присутствием в Нагорном Карабахе.

Так, 4 октября в ходе брифинга, представитель Госдепа Ведант Патель на просьбу прокомментировать целесообразность присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе, на фоне исхода всего армянского населения, отметил, что не хочет спекулировать этой темой.

"Конечно, такое присутствие по-прежнему вызывает беспокойство. Но, Соединенные Штаты собираются и впредь сосредоточивать свое внимание на взаимодействии с руководством Азербайджана и Армении по этому вопросу, и делать все возможное, чтобы продолжать поддерживать достойный и прочный мир", - сказал он, в ответ на вопрос, может ли быть так, что реальная цель российского присутствия в регионе не обеспечение мира, а сохранение "кусочка Арцаха".

На уточнение, "будут ли США защищать Армению от потенциальной российской агрессии", Патель отметил, что это довольно гипотетическое утверждение, и он бы не хотел вдаваться в подробности.

"Однако я скажу, что Соединенные Штаты будут продолжать играть роль во взаимодействии с руководством Азербайджана и Армении на самых высоких уровнях для достижения достойного и прочного мира.

И вы также видели, как мы на прошлой неделе и в дальнейшем повторяли наш призыв к созданию долгосрочной независимой международной наблюдательной миссии в Нагорном Карабахе, чтобы обеспечить прозрачность и уверенность в том, что права и безопасность этнических армян будут соблюдены и защищены, особенно для тех, кто, возможно, пожелает вернуться. А также для защиты объектов культурного наследия, что, конечно же, соответствует публичным заявлениям Азербайджана, а также его международным обязательствам", - добавил представитель Госдепа США.

Давая оценку выводам оценочной миссии ООН, посетившей Арцах, Патель отметил, что США, конечно, ценят эти комментарии представителя Всемирной организации.

"Но это не меняет точку зрения США на этот вопрос. Мы продолжаем верить, даже в свете визита ООН, что существует сильное желание и необходимость создания долгосрочной независимой международной наблюдательной миссии в Нагорном Карабахе. Мы думаем, что это обеспечит прозрачность; мы думаем, что это обеспечит соответствующие гарантии для различных прав и гарантий, которые нас по-прежнему глубоко беспокоят", - резюмировал он.