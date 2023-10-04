Среда, 4 Октября 2023 11:14

АрмИнфо.Глава Евросовета Шарль Мишель все еще пытается организовать встречу лидеров Армении и Азербайджана на полях саммита Европейского политического сообщества, который пройдет 5 октября в испанской Гранаде. Об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

"Сейчас преждевременно говорить о встрече. До завтрашней ночи появится ясность", - ответил он на вопрос журналистов о том, получается ли у ЕС организовать встречу между двумя лидерами.

По словам дипломата, ЕС пытается организовать встречу в формате "два плюс три" с участием Армении, Азербайджана, а также Франции, Германии, Евросовета, чтобы "достичь прогресса в нормализации отношений между Баку и Ереваном, несмотря на достаточно серьезную ситуацию на местах", передает ТАСС.

Отметим, что 5 октября в Гранаде планируется встреча премьера РА и президента Азербайджана при посредничестве ЕС. На повестке переговоров, согласно заявлениям, - продолжение обсуждений по мирному договору.