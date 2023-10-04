Среда, 4 Октября 2023 11:12

АрмИнфо.Высшие должностные лица США, ЕС и России провели тайные переговоры в Турции по поводу ситуации в Нагорном Карабахе за несколько дней до агрессии Азербайджана против Арцаха.

Как пишет POLITICO, эта встреча знаменует собой редкий - хотя и в конечном итоге безуспешный - контакт между Москвой и Западом по серьезной проблеме безопасности после начала войны вокруг Украины.

Высокопоставленный дипломат, знакомый с ходом обсуждений, сообщил POLITICO, что встреча состоялась 17 сентября в Стамбуле в рамках усилий по оказанию давления на Азербайджан, чтобы тот прекратил девятимесячную блокаду анклава и разрешил пропускать конвои с гуманитарной помощью из Армении. По его словам, на встрече основное внимание уделялось тому, как заставить эти чертовы грузовики двигаться и обеспечить, чтобы поставки продовольствия и топлива могли достичь 100 000 жителей.

США представлял Луи Боно, старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе (американский сопредседатель МГ ОБСЕ - ред.), а ЕС направил своего спецпредставителя Тойво Клаара. Тем временем Россия направила Игоря Ховаева, который является специальным посланником РФ по отношениям между Арменией и Азербайджаном (российский сопредседатель - ред.).

Источник указав на редкость подобных встреч между Россией и западом отметил, пишет, что представитель ЕС заявил о важности поддержания каналов связи с соответствующими собеседниками, чтобы избежать недоразумений. Чиновник также отметил, что Клаар на протяжении последних лет стремился сохранить линии связи на многих фронтах, в том числе в переговорах с Ховаевым и заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.

Представитель Госдепартамента США отказался комментировать встречу, заявив лишь, что "мы не комментируем частные дипломатические дискуссии".

Однако американский чиновник, знакомый с этим вопросом, объяснил, что дискуссии возникли из-за понимания того, что Кремль по-прежнему контролирует ситуацию в регионе. "Нам нужно иметь возможность работать с русскими по этому вопросу, потому что они действительно имеют влияние на стороны, особенно сейчас, когда мы переживаем опасный момент", - сказал американский чиновник на условиях анонимности.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщалось о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы. Уже 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. 20 сентября еще одна машина РМК была расстреляна Азербайджанцами, один миротворец погиб, еще один получил ранение.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур. После это прошли еще две встречи в Иваняне и Евлахе. 22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. 28 сентября был подписан указ о прекращении существования Арцаха с 1 января 2024 года.

1 октября последняя машина с арцахами покинула свою родину. Таким образом, за прошедшую неделю свыше 100 000 человек были насильственно изгнаны со своей земли.

Добавим также, что 25 сентября под Степанакертом произошел взрыв на складе с горючим, взорвалась цистерна с бензином. На момент взрыва на месте находилось большое число людей, которые стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть Арцаха на фоне последней азербайджанской агрессии. По предварительным данным пострадало более 290 человек, еще 170 погибли, есть пропавшие без вести.

ЕС заявил, что выделит дополнительно 5 млн евро для содействия вынужденным переселенцам из Арцаха. В свою очередь сегодня глава USAID Саманта Пауэр, находящаяся с визитом в РА сообщила, что "США предоставят Армении поддержку в размере 11,5 миллионов долларов для гуманитарных нужд людей, перемещенных из Нагорного Карабаха". Швеция через Шведское агентство по международному развитию и сотрудничеству (SIDA) выделила 15 миллионов шведских крон Международному комитету Красного Креста для удовлетворения гуманитарных потребностей населения Нагорного Карабаха. Еще 7 млн евро пообещала выделить Франция. Германия заявила об увеличении дотаций МККК с 2 до 5 млн евро, для направления их на гумнужды армянам Нагорного Карабаха. Еще 1 млн евро предоставит Испания, 2.5 млн долларов - Канада, 1.3 млн фунтов стерлингов выделит Великобритания. Ряд стран также сообщили о намерении отправить гумпомощь изгнанным арцахцам.