Среда, 4 Октября 2023 02:09

АрмИнфо. Сегодня геноцидный режим Алиева арестовал бывших президентов Республики Арцах Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна и председателя парламента Давида Ишханяна. Об этом сообщил экс- омбудсмен и госминистр Арцаха Артак Бегларян в своем микроблоге Х.

Как напомнил Бегларян, ранее алиевский режим арестовал бывшего государственного министра Арцаха Рубена Варданяна, бывшего министра иностранных дел непризнанной республики Давида Бабаяна, бывшего министра обороны Левона Мнацаканяна и его заместителя Давида Манукяна.

По словам правозащитника, «все они теперь являются политическими заключенными в руках одного из главных диктаторов мира, имеющего богатую историю геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений, коррупции и многих других массовых злодеяний. Этих людей преследуют просто за то, что они защищают свой народ и борются за возобладание международного принципа права наций на самоопределение. Остальное - сказки. Наплевать на ваши гарантии прав и безопасности народа Арцаха!», - написал Бегларян.

Азербайджанские источники сообщают, что бакинский режим пока не комментирует и официально не подтверждает эту информацию.