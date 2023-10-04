Среда, 4 Октября 2023 00:07

АрмИнфо.Россия не выполнила своих обязательств по политическому урегулированию армяно-азербайджанских отношений, взятых в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Об этом в ходе совместной проесс-конференции с главой МИД Армении заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

"Это было ее обязательство, и она его не выполнила", - подчеркнула она.

Вместе с тем глава ведомства сообщила, что в рамках состоявшейся накануне встречи в Киеве 27-и министров иностранных дел ЕС была возможность поговорить об Армении. "Те трагические события, которые произошли в Нагорном Карабахе вынуждает ряд наших коллег сменить видение о том, что происходит на Кавказе. А это позволит достичь единства, которое нужно европейцам, чтобы поддержать Армению, чтобы государство сумело найти долгосрочное стабильное решение, позволяющее урегулировать все вопросы с Азербайджаном", - подчеркнула она.-