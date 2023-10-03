Вторник, 3 Октября 2023 22:59

АрмИнфо. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в сопровождении министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян совершила визит в Национальный ожоговый центр, где посетила пострадавших от взрыва на складе горючего в Арцахе граждан. Об этом сообщает Общественное телевидение Армении.

<Мой визит выражает не только дружественное отношение к Армении, но и поддержку, солидарность, в том числе дипломатическую. Франция быстро отреагировала на трагедию в Нагорном Карабахе, когда люди из-за угрозы применения силы вынуждены были покинуть свои дома, и стать насильственно перемещенными гражданами>, - сказала глава МИД Франции.

Г-жа Колонна заметила, что Франция продолжит оказывать Армении поддержку в связи с ситуацией. <Видя ухудшение ситуации в Нагорном Карабахе, тотальную блокаду, нарушения международного права, Франция приняла решение увеличить размер финансовой помощи для насильственно перемещенных граждан до 12.5 млн. евро>, - сообщила она.

Напомним, что 1 октября последняя машина с арцахами покинула свою родину. Таким образом, за прошедшую неделю свыше 100 000 человек были насильственно изгнаны со своей земли. Добавим также, что 25 сентября под Степанакертом произошел взрыв на складе с горючим, взорвалась цистерна с бензином. На момент взрыва на месте находилось большое число людей, которые стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть Арцах на фоне последней азербайджанской агрессии. По предварительным данным, пострадало более 290 человек, еще 170 погибли, есть пропавшие без вести.