Вторник, 3 Октября 2023 19:14

АрмИнфо. Чешская республика предоставит Армении 200 тыс евро (5 млн. чешских крон) в качестве чрезвычайной помощи.

Об этом на своей страничке в Фейсбук сообщил посол Чехии в Армении Петр Перунчик. Он отметил, что деньги пойдут напрямую организациям, которые непосредственно «на местах» помогают принудительно переселенным гражданам Армении.