Вторник, 3 Октября 2023 17:14

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонного разговора с коллегой из Норвегии Анникен Хьюитфилд представил детали ситуации, сложившейся в результате продолжающейся политики агрессии и этнических чисток со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе. В этом контексте он коснулся международно-политических и гуманитарных факторов проблемы.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, была также упомянута оценка основных потребностей более чем 100 тысяч насильственно перемещенных лиц из Нагорного Карабаха и усилий правительства РА по их удовлетворению.

Мирзоян подчеркнул, что преднамеренная и фактически осуществленная Азербайджаном этническая чистка в Нагорном Карабахе является также следствием чувства безнаказанности азербайджанской стороны и отсутствия уместных и адресных шагов со стороны международных акторов. В этом контексте была подчёркнута важность сдерживания максималистских амбиций Азербайджана и шагов, направленных на дестабилизацию региона.

Была также затронута двусторонняя повестка дня Армения-Норвегия, а также вопросы взаимодействия РА-ЕС.