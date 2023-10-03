Вторник, 3 Октября 2023 16:23

АрмИнфо. Председатель Евросовета Шарль Мишель намерен предложить посредничество между Арменией и Азербайджаном в ходе Саммита Евросоюза в испанской Гранаде в конце этой недели. Об этом он сообщил в интервью Euronews.

При этом на уточнение, как можно создать доверие между армянами и азербайджанцами в условиях, когда 1 января Республика Нагорный Карабах прекратит свое существование, Мишель, в частности, сказал:

"Я думаю, что на Азербайджане лежит большая ответственность с того момента, как он начал военную операцию. Теперь Азербайджан должен проявить добрую волю, привлечь международное сообщество к наблюдению за ситуацией, чтобы были защищены права и безопасность всего населения, проживающего в Азербайджане, в том числе армянского населения".

Отношения Брюсселя с Баку остаются сложными, но перспективными. В прошлом году Евросоюз сделал многое, чтобы получать из Азербайджана больше природного газа. Глава Совета ЕС сказал, что к усилиям по укреплению безопасности и развитию сотрудничества на Кавказе нужно больше привлекать Азербайджан:

"Он сегодня партнер? Да, он партнер. Означает ли это, что отношения простые? Нет, отношения не простые. Означает ли это, что в этих отношениях есть трудности? Да, реальность трудна, и это нужно понимать", - сказал Мишель.

Отметим, что 5 октября в Гранаде планируется встреча премьера РА и президента Азербайджана. На повестке переговоров, согласно заявлениям, - продолжение обсуждений по мирному договору.