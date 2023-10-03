Вторник, 3 Октября 2023 16:20

АрмИнфо.Ратификация парламентом Армении Римского статута МУС фактически означает запрет президенту России Владимиру Путину въезжать в эту страну, считает первый замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ депутат Константин Затулин.

"Армянская сторона старается преуменьшить значение ратификации Римского статута МУС. Утверждает, что не собирается применять его по отношению к государственным деятелям России. С другой стороны, мы официально осудили эту ратификацию как недружественный акт. Я не вижу каких-то перспектив в ближайшее время, с ратификацией или без, для того, чтобы президент РФ ездил в Армению. В данном случае армянская сторона не может не понимать, что такого рода действия на самом деле означают запрет на въезд президента России в Армению. В этом отношении Пашинян и его коллеги последовательны. Они начали тренироваться на политических и общественных деятелях России в прошлом году>, - сказал Затулин в беседе с "Газетой.Ru".

Парламентарий напомнил, что Армения уже запретила въезд в страну ему, Маргарите Симоньян и Араму Габрелянову, а также "целому ряду других людей".

"Президенту России, конечно, запретить въезд трудновато, но вот поставить под вопрос, внушить сомнение в том, что это вообще осуществимо, это и произошло в результате ратификации", - отметил Константин Затулин.

Национальное Собрание РА на заседании 3 октября ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда. После ратификации документа парламентом он должен быть подписан президентом страны и вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур.

По словам представителя Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосяна, МУС в основном рассматривает преступления за совершение геноцида, преступления против человечности, военные преступления и преступления за агрессию. Суд может осуществлять свои функции и полномочия, как это предусмотрено в настоящем статуте, на территории любого государства-участника и, по специальному соглашению, на территории любого другого государства.

Киракосян заметил, что ратификация данного документа позволит инициировать в МУС разбирательства против Азербайджана за военные преступления, совершенные в Арцахе, где фактически произошла насильственная депортация населения, а также за агрессию против Армении. Без наличия данного документа у Армении практически не было механизмов по привлечению Баку к ответственности.

Отметим, что 17 марта текущего года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Впрочем, армянская сторона отмечает, что ратификация документа не направлена против России. Позже источник в МИД РФ сообщал, что российская сторона предупредила армянских коллег о крайне негативных для отношений с Россией последствиях возможного присоединения к Римскому статуту. В МИД также добавили, что Москва считает неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне ордеров в отношении руководства РФ.