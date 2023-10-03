Вторник, 3 Октября 2023 14:22

АрмИнфо. Римский статут Международного уголовного суда ратифицировали многие страны, а том числе Грузия и Таджикистан. Об этом 3 октября журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Артур Хачатрян.

В то же время, по его словам, документ не ратифицировали Россия, США, Китай и ряд других государств. Депутат напомнил о так называемых <конструктивных переговорах> между премьер- министром РА Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, мирной повестке, о которой так часто говорят представители власти РА. <Вы что, всерьез считаете, что после всего этого власти Армения обратятся в МУС? Вы что, шутите? Все эти обоснования просто смехотворны>, - подчеркнул Хачатрян.

Он заметил, что с ратификацией документа Ереван предпринял более чем недружественный шаг по отношению к России. <Но все это укладывается в одну цепочку - и поездка в Киев, и политические антироссийские заявления - за все эти действия последствия лягут на нас, на народ. На КПП <Верхний Ларс> уже возникли проблемы для даже транзитных фур из Армении>, - отметил оппозиционер, добавив, что изменение внешнеполитического вектора со стороны Еревана приведет к ожидаемому противодействию со стороны Москвы, <меню> которой весьма значительно, особенно, если вспомнить события в Грузии в 2008 году. В случае же с Арменией, продолжил депутат, речь может идти о дополнительных рисках, связанных с энергетикой.