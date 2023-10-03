Вторник, 3 Октября 2023 13:34

АрмИнфо.Национальное Собрание Армении на пленарном заседании 3 октября ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда ООН.

За принятие документа проголосовали 60 депутатов при 22 голосах <против>.

Перед голосованием, депутат НС от блока <Честь имею>, представитель Республиканской партии Айк Мамиджанян отметил, что РПА дважды выступала с заявлениями о том, что само обсуждение статута в парламенте противоречит требованиями Конституции. Кроме того, ратификация статута не принесет стране какой-либо пользы, особенно с учетом того, что ни Турция, ни Азербайджан не подписали его. Даже члены Совета безопасности ООН - Россия, США Китай либо не ратифицировали, либо вообще не подписали Римский статут. <Какой­либо пользы Армения от данного документа не получит, не говоря уже о многочисленных опасностях>, - заявил депутат.

О своем намерении проголосовать против заявила и фракция <Армения>, секретарь которой Арцвик Минасян также указал на антиконституционность представленного документа.

В свою очередь, депутат от правящей фракции <Гражданский договор> Владимир Варданян подчеркнул, что то, что произошло в Арцахе является преступлением против человечности. В результате этого преступления и политики этнических чисток, совершенных властями Азербайджана, значительная группа соотечественников оказалась на суверенной части Армении. < А это дает основания поднять вопрос в МУС. Хотелось бы посмотреть в этой связи, как будут голосовать наши коллеги из оппозиции>, - подчеркнул Варданян.

Отметим, что сегодня всего за полдня НС РА исчерпал повестку заседаний, проголосовав за все представленные законопроекты