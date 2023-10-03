Вторник, 3 Октября 2023 12:32

АрмИнфо. Армения представила в Международный суд ООН 10 требований, среди которых и отказ со стороны Азербайджана приятие карательных мер в отношении действующих и бывших политических деятельней Армии обороны Нагорного Карабаха и военнослужащих Армии обороны Арцаха. Об этом в интервью Общественному телевидению РА заявил представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

Касаясь возможности освобождения похищенных политиков Арцаха, Киракосян отметил, что Баку не в первый раз захватывает людей в плен из Армении и Арцаха. "Их обвиняют в различных преступлениях. Мы предполагаем, что в соответствии с той же логикой данная мера будет применена и в отношении политических деятелей и военнослужащих Армии обороны Арцаха>, - сказал Киракосян.

Он выразил надежду, что суд введет запрет на поведения Баку, хотя на соответствующий приговор суда ООН Киракосян особо не надеется.

<Вероятность освобождения мала, у меня нет оснований полагать, что суд примет такое решение. Я говорю не только о международном суде, но и о ЕСПЧ. К сожалению, суды не вмешиваются в дела Азербайджана и не принуждают его освободить ранее захваченных лиц. Остается только подать иск, чтобы гарантировать права этих лиц и в максимальной степени предотвратить незаконные процессы", - сказал представитель РА по международным правовым вопросам.