Понедельник, 2 Октября 2023 21:34

АрмИнфо.Заявления из Еревана о возможности выхода из ОДКБ - это его суверенный выбор, но Москва надеется, что никакие временные администрации> не разрушат связи между Россией и Арменией. Об этом 2 октября в беседе с журналистами заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам 20-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай",

"Если же, как объявили некоторые руководители Армении, они теперь, разочаровавшись в России и в ОДКБ, будут искать на стороне коллег по упрочению собственной безопасности, это его суверенный выбор, выбор армянского руководства. Но, я все-таки надеюсь, что те связи, которые веками существовали между российским народом, русским и другими народами РФ и армянским народом, их никаким временным администрациям не разрушить", - резюмировал Лавров.

Отметим, что на фоне негативных процессов вокруг Армении и Арцаха, власти РА неоднократно на разных уровнях заявляли, что вынуждены искать новых союзников по безопасности, в условиях, когда РФ и ОДКБ не выполняют своих обязательств. В Москве же не согласны с подобной постановкой вопроса, уверяя, что все союзнические обязательства Россией выполняются в полном объеме.