Понедельник, 2 Октября 2023 18:10

АрмИнфо. Как и следовало ожидать, совершив этнические чистки в Нагорном Карабахе, Турция и Азербайджан во весь голос заговорили о так называемом <Зангезурском коридоре>.

В интервью турецкому телеканалу A Haber министр транспорта и инфраструктур Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что Анкара обсуждает этот вопрос с Ереваном. <Турция обсуждает с Арменией открытие <Зангезурского коридора> протяженностью в 43 км. Также возможно, что коридор будет реализован Ираном. Мы думаем о том, чтобы быстро воплотить эту программу в жизнь>, - сказал министр. По словам Уралоглу, через новый маршрут соединит <две турецкие республики и Дальний Восток прямой линией>.

Комментируя АрмИнфо данную возможность, доктор политических наук, руководитель Института энергетической безопасности РА Ваге Давтян указал на заинтересованность в реализации данного проекта со стороны международных акторов. По его словам, все процессы, которые происходят в регионе, имеют непосредственное отношение к энергетической, транспортной и логистической сферам. Совсем недавно Европейский Союз подписал соглашение с Азербайджаном о наращивании объемов поставок газа в страны ЕС. <Речь идет об увеличении объемов поставок азербайджанского газа в Европу до 20 млрд куб м, начиная с 2027 года. Причина в том, что действующий газопровод <Южный газовый коридор> обладает достаточно ограниченной пропускной способностью, и те 20 млрд куб м, которые ЕС намерен импортировать из Азербайджана после 2027 года, является максимальным объемом>, - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что для дополнительных объемов Европе необходимы новые маршруты для поставок природного газа и других углеводородов из региона Каспия. И в этой связи армянский регион Сюника начинает приобретать очень важное значение. <Проект под названием <Зангезурский коридор>, который пытаются реализовать наши соседи, является не просто транспортной коммуникацией, это еще, как об этом не раз заявлял министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, возможность для транспортировки газа и электроэнергии в Турцию и далее на европейские рынки>, - сказал Ваге Давтян.

Он добавил, что у Азербайджана очевиден недостаток ресурсной базы по обеспечению всех своих контрактных обязательств. Для этого, как

заметил эксперт, Азербайджану нужен туркменский газ, который необходим для реэкспорта на рынки третьих стран посредством <Зангезурского коридора>. <Я более чем убежден, что проект <Зангезурского коридора> вписывается в стратегию диверсификации направлений поставок энергоресурсов в страны ЕС, а том числе, и в целях понижения удельного веса поставок российского газа>, - подчеркнул эксперт.