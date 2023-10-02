Понедельник, 2 Октября 2023 16:41

АрмИнфо.Вражеская сторона открыла огонь по автомобилю продовольственного обеспечения ВС РА.

В Минобороны РА сообщили, что 2-ого октября в районе 14:25 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по машине, перевозившей еду для личного состава ВС РА, расположенных на участке Кут Гегаркуникской области.

У армянской стороны есть пострадавшие в результате вражеской провокации.

"Министерство обороны РА предоставит информацию позже. По состоянию на 16:00 ситуация на передовой относительно стабильная", - отметили в ведомстве.