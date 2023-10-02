Понедельник, 2 Октября 2023 13:00

АрмИнфо.Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву необходимо предъявить обвинение и привлечь к ответственности. Как передает Общественное телевидение Армении, об этом заявил бывший эксперт Совета ООН по правам человека и продвижению демократического и справедливого международного порядка Альфред де Заяс, который осудил агрессию Азербайджана против Нагорного Карабаха.

<Если доктрина <Обязанности защищать> (R2P) что-то и означает, то она относится к трагедии, которая происходит в Республике Арцах, более известной как Нагорный Карабах. Доктрина, являющаяся новой нормой международного права, была введена по инициативе ООН в 2005 году. Она состоит из нескольких принципов, объединенных идеей о том, что <суверенитет - это не привилегия, а обязанность защищать людей, живущих в границах данного государства>.

Незаконная агрессия Азербайджана в 2020 году, сопровождавшаяся военными преступлениями и преступлениями против человечности, является продолжением геноцида Османской империи против армян. Это дело должно быть надлежащим образом расследовано Международным уголовным судом в Гааге в соответствии со статьями 5, 6, 7 и 8 Римского статута. Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву необходимо предъявить обвинение и привлечь к ответственности. Такие преступления не могут оставаться безнаказанными", - заявил эксперт.