Понедельник, 2 Октября 2023 12:57

АрмИнфо. Американский конгрессмен Брэд Шерман призвал США вооружить Армению.

"Бессмысленно говорить, что Украина не должна терять территорию в результате вооруженной агрессии, а территориальная целостность Армении не является национальным интересом США. Нам следовала вооружить Украину больше до вторжения в 2014 году, как я призывал десять лет назад.

Нам необходимо вооружить Армению сейчас соответствующим оборонительным оружием, чтобы сдержать вторжение", - написал Шерман в своем Твиттер.

Кроме того, как стало известно из СМИ, американский сенатор Гэри Питерс представил двухпартийный законопроект, который запрещает США оказывать помощь в обеспечении безопасности Азербайджану до тех пор, пока не будет установлено, что он не предпринимает наступательных действий против армян.

Петерс представил законопроект в ответ на продолжающиеся нападения Азербайджана на этнических армян в Нагорном Карабахе.

"Азербайджанское правительство ясно дало понять - оно может и будет использовать свои военные ресурсы для совершения жестоких нападений на народ Армении и Нагорного Карабаха. США не могут быть соучастниками азербайджанского насилия против армянского народа. Мы

должны принять этот закон, чтобы заблокировать дополнительную американскую помощь Азербайджану до тех пор, пока он не положит конец своей агрессии в регионе", - отметил сенатор.