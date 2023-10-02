Понедельник, 2 Октября 2023 12:51

АрмИнфо.В Брюсселе 1 октября прошла массовая демонстрация против политики геноцида Азербайджана. Об этом сообщает Национальный комитет, созданный после последней азербайджанской агрессии против Арцаха, с целью отстранения действующего премьера РА Никола Пашиняна.

"В демонстрации приняли участие представители армянской общины Франции, Германии, Бельгии и Нидерландов. Демонстрации планируются в эти дни в 20 европейских городах", - сообщает Комитет.

Добавим, что несколько тысяч армян вышли на улицы с требование остановить геноцид армян, учиненный азербайджанцами в Арцахе.