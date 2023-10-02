Понедельник, 2 Октября 2023 11:52

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отдал приказ о разрушении памятника "Мы - наши горы" в Арцахе. Об этом написал в своем микроблоге в Твиттер польский блогер Томас Лех Бучек.

"Со мной связался азербайджанский оппозиционный блогер, живущий в Германии и выступающий против правления диктатора Алиева. Алиев отдал приказ о разрушении памятника символу Арцаха "Мы - наши горы", - написал Томас Лех Бучек.

Памятник "Мы и Наши Горы", возведенный в 1967 году, пожалуй один из самых любимых в народе монументов, который люди здесь ласково называют "Дедушка и бабушка"/ Памятник является знаковым символом столицы Арцаха - города Степанакерта. Памятник располагается у въезда в город на высоком холме. Авторами оригинального памятника являются скульптор Саргис Багдасарян и архитектор Юрий Акопян. Монумент из красного туфа изображает пожилых супругов в традиционных армянских национальных костюмах. Скульптура символизирует волю к жизни, сохранение традиций и великую ценность семьи.