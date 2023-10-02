Понедельник, 2 Октября 2023 11:50

АрмИнфо. Экс-посол Франции в Армении Джонатан Лакот резко ответил журналистам, называющих карабахцев "сепаратистами".

"В следующий раз, когда журналист захочет рассказать о "сепаратистах", я бы пригласил его или ее посмотреть на фото армянки из Карабаха, которая 1920 года рождения старше всех границ региона", написал на своей странице в Фейсбук Джонатан Лакот, выложив фото американской фотожурналистки армянского происхождения Скаут Туфанкджян с изображение 103-летней армянки, которая из-за азербайджанской агрессии была вынуждена покинуть свой дом в Арцахе.