Понедельник, 2 Октября 2023 11:11

АрмИнфо.Любое геополитическое изменение в регионе приведет к нестабильности и эскалации кризиса. Такое мнение выразил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян на встрече с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

Во время встречи Ахмадян указал на последние события в Кавказском регионе и на необходимость усилий всех сторон по установлению мира и безопасности в регионе.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана указал на принципиальную и неизменную политику Исламской Республики в развитии сотрудничества и взаимодействия с соседями и создании региона, в частности от любой напряженности и конфликтов. "Откровенный и конструктивный диалог между странами регион закладывает основу для стабильной безопасности, сбалансированного развития, процветания и комфорта народы региона", - добавил он, передает ИРНА.

Исламская Республика Иран готова предоставить необходимые условия и организовать встречу между странами региона.

Секретарь ВСНБ также подчеркнул необходимость развития торгово-экономического сотрудничества, заявив о готовности иранской стороны развивать отношения с Ереваном во всех сферах.

Меж тем, как сообщает пресс-служба Совбеза РА, Григорян представил секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана подробности нападения, совершенного Азербайджаном в Нагорном Карабахе за последнюю неделю, в результате чего всё его население было насильственно переселено.

Стороны обсудили региональную безопасность и последствия сложившейся ситуации. Собеседники также подчеркнули важность территориальной целостности Армении.