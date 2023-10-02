Понедельник, 2 Октября 2023 11:11

АрмИнфо.На нашивке на рукаве азербайджанских солдат написано на турецком языке: "Не беги, армянин. Ты просто умрешь уставшим". Об этом на своей странице в Facebook написал турецкий историк Танер Акчам.

"Вы все знаете человека на фотографии: это Энвер паша - один из главных архитекторов Геноцида армян. Очевидно, что в сознании азербайджанского режима существует прямая связь между геноцидом 1915 года и их собственными действиями. Так что нам не придется создавать эту связь позже. Вопрос в том, что еще этот менталитет сделает в этом регионе? Чтобы опередить фразу "Мы не знали", я рекомендую всем распространить эту фотографию", - отметил историк, опубликовав фотографию нашивки.