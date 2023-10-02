Понедельник, 2 Октября 2023 10:11

АрмИнфо.Очень, очень, очень полезная миссия ООН в опустевшем Арцахе, теперь, когда там практически никого не осталось. Так, заместитель директора французского издания La Figaro Жан-Кристоф Бюиссон в своем микроблоге в Твиттер прокомментировал сообщение о посещении 1 октября миссией ООН Степанакерта.

"Очень-очень-очень полезная эта миссия ООН в опустевшем Арцахе, сейчас, когда почти всех его армянских жителей прогнали (если не убили) азербайджанцы, и когда там нечего делать или некого защищать (кроме телят, коров и свиней)", - написал Бюиссон.

Напомним, что миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах лишь утром 1 октября, когда все его коренное армянское население было полностью изгнаны азербайджанскими ВС со своей исторической земли.