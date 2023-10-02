Понедельник, 2 Октября 2023 10:10

АрмИнфо.Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна 3 октября посетит Армению. Об этом говорится в сообщении посольства Франции в Армении.

Как сообщает пресс-служба МИД Франции, ее примет премьер-министр РА Никол Пашинян.

"Затем она вместе со своим коллегой Араратом Мирзояном отправится к армянским беженцам, бежавшим из Нагорного Карабаха после военного наступления, начатого Азербайджаном 19 сентября, и девяти месяцев незаконной блокады под пристальным взглядом России.

По этому случаю, министр еще раз подтвердит приверженность Франции сотрудничеству с Арменией. Он подтвердит поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Армении и ее чрезвычайную бдительность в отношении их уважения. Она изучит вместе с властями Армении конкретные способы укрепления нашего сотрудничества во всех сферах", - говорится в сообщении МИД Франции.

Также отмечается, что Катрин Колонна напомнит о мобилизации Франции в пользу справедливого и прочного мира на Кавказе и уважения прав армянского населения в Нагорном Карабахе.

"Об этой мобилизации свидетельствует утроение объема гуманитарной помощи, предоставляемой Францией в пользу Армении и населения Нагорного Карабаха, которая с начала года достигла 12,5 миллионов евро", - добавили в Париже, напомнив, что Колонна объявила 27 сентября о выделении дополнительной финансовой помощи в размере 7 миллионов.

"Это дополняет усилия французского гражданского общества и местных властей. 29 сентября властям Армении также была передана срочная медицинская помощь, предназначенная, в частности, для оказания помощи беженцам и пострадавшим в результате взрыва топливного склада в Нагорном Карабахе вечером 25 сентября", - говорится в сообщении МИД Франции.