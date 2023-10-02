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АрмИнфо. Основная нагрузка по приему вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в Армении легла на области Сюник и Вайо Дзор. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян.
По его словам, для приема переселенцев действовали две гуманитарные станции в городах Горис и Вайк, где был организован основной процесс. Оттуда беженцы перераспределялись по различным регионам страны. Тем самым, обе станции отныне больше не имеют тех функций, которые на них были возложены. Из свыше 100 тысяч переселенцев 47 300 тысяч по положению на 15:00 1 октября при содействии правительства и местных органов самоопределения обеспечены временным жильем – в общежитиях и гостиницах. Этот процесс активно продолжается, и ежечасно это число растет. <Правительство намерено удовлетворить все потребности наших соотечественников, нуждающихся в жилье>, - сказал министр, добавив, что по положению на текущий момент практически не осталось семей, которые в этом нуждаются. Саносян указал на сложность проблемы, которую удалось решить в течение 2-3 дней, что сделать было весьма непросто.
В свою очередь, начальник Службы миграции и гражданства РА Армен Казарян отметил, что из общего количества прибывших переселенцев 43 тысячи составляют представительницы женского пола и 41 тысяча - мужского. Количество лиц старше 65 лет равно 10 тысячам, а детей - 26 тысяч. Все данные обобщаются и предоставляются ведомствам для принятия дальнейшего решения. "Предстоит огромная работа, чтобы определиться с дальнейшими шагами, связанными с демографией", - сказал Казарян. -
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|Проблемы арцахских армян должны решаться всеми звеньями государственного управления - депутат
|Глава МИД Франции едет в Армению
|Правительство РА намерено удовлетворить все потребности переселенцев, нуждающихся в жилье - министр
|Президент Нагорного Карабаха останется в Степанакерте до завершения всех поисково- спасательных работ
|В 20 европейских городах пройдут акции армянской диаспоры в знак протеста против подписания документов, определяющих статус Арцаха в составе Азербайджана
|Вазген Манукян: Для того чтобы движение состоялось - необходима консолидация
|Оппозиция намерена внести в Национальное Собрание законопроект о криминализации признания Арцаха в составе Азербайджана
|Американский сенатор призывает администрацию США ввести санкции против Азербайджана
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|МОНКС готов трудоустроить учителей из Нагорного Карабаха
|Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с Олафом Шольцем
|Прокуратура РА требует конфисковать 19 единиц недвижимости у бывшего руководителя управления архитектуры и градостроительства мэрии Еревана
|По дороге из Степанакерта в Горис скончались 14 человек - министр здравоохранения РА
|В Нагорном Карабахе практически не осталось армян
|Прокуратура Армении требует конфисковать имущество бывшего директора водопользователя "Масис"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|АНКА призывает к немедленным действиям по прекращению всей военной помощи Азербайджану и ведению санкций в отношении этой страны
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